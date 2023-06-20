Поддержавшие Путина страны Африки лишат европейской помощи 20.06.2023, 3:34

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Финляндия уже прекращала выделять средства.

Новое правительство Финляндии намерено отказаться от помощи африканским странам, которые поддерживают Россию в ее войне против Украины. Об этом заявил будущий министр внешней торговли и развития Вилле Тавио, передает телерадиокомпания Yle.

«Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — сказал он, добавив, что в целом правительство планирует сократить финансовую помощь развивающимся странам примерно на один миллиард евро. Новый кабмин приступит к работе 20 июня.

Финляндия через международные программы и организации ежегодно выделяет на помощь развивающимся странам несколько миллиардов евро. Ранее Хельсинки взяли на себя обязательство поднять гуманитарную помощь до 0,7% от ВВП, согласно рекомендациям ООН, однако на практике добиться этой цели не удалось.

Между тем ранее Финляндия уже прекращала выделять средства на развитие некоторых африканских и центральноамериканских стран. Например, в 2019 году она отказалась от прямого финансирования Замбии, которой помогала в течение 45 лет, по причине выявленных злоупотреблений. В 2012 году была прекращена помощь Никарагуа в результате установившейся там диктатуры, а в 2007 году закончилась поддержка Египту и Намибии.

После начала войны России в Украине почти половина африканских стран не поддержали резолюцию ООН с осуждением вторжения: 25 воздержались или отсутствовали, а Эритрея и вовсе встала на сторону Москвы.

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