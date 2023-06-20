«Мы считаем это просто издевательством над нашим сообществом» 20.06.2023, 4:12

Рыболовы Могилевщины возмутились, что их прогоняют из большинства водоемов.

Могилевский облисполком в 2022 году утвердил перечень водоемов, в которых разрешается заниматься подводной охотой, а также ловить рыбу на дорожку с моторных лодок. Теперь же этот перечень вынесен на общественное обсуждение, чтобы услышать голоса самих рыбаков. И голоса прозвучали очень недовольные, пишет «Могилев.Media», собрав наиболее характерные реакции.

Подводные охотники возмущены тем, что водоемы для реализации их увлечения им дают «отступные», которые не подходят для этого по своим природно-биологическим условиям.

Пользователь с ником Buba1404 прокомментировал нововведение следующим образом:

«Я живу в Бобруйске, в Бобруйском районе. Нам, подводным охотникам, выделили три водоема на весь район для занятия подводной охотой! Из них озеро Дрогичин (болото, в котором никогда не бывает прозрачной воды и туда добраться можно только на вертолете), озеро Плывун, в котором тоже никогда нет прозрачности, и озеро Снаряды, в котором прозрачная вода бывает раз в 3-4 года.

В Осиповичском разрешили Осиповичское водохранилище и реку Свислочь, в которых нет прозрачности. В Глусском — река Птичь, в которой что-то можно увидеть один месяц в году. И так можно перечислить все близлежащие районы.

Мы считаем, что это просто издевательство над нашим сообществом подводных охотников, которые платят, в отличие от рыбаков взносы, но воспользоваться своим правом не могут! Учитывая, что нас на всю Беларусь около 3 000 человек.

Полностью поддерживаю вариант возвращения к спискам запрещенных водоемов. А если пока такой возможности нет, нужно советоваться с сообществом по поводу каждого водоема, который вы вносите в список разрешенных водоемов.

На данный момент нам заниматься подводной охотой негде! А деньги мы заплатили! Вопрос, за что?»

«Подводная рыбалка (охота) — очень сложный и трудный процесс, требует серьезной физической, моральной, материальной подготовки, который, вопреки распространенному ошибочному мнению, не обеспечивает большого регулярного улова, — пишет другой пользователь, «balorek by Мелешко». — Помимо этого подводный охотник систематически обнаруживает сети, в том числе и забытые, жаки, и вообще является раздражающим фактором для браконьеров.

В текущих реалиях совершенно непонятна мотивация чиновников для запрета тех или иных водоемов. Запрет не основывается ни на каких научных данных, результатах исследований, а только на принципе перекладывания ответственности.

Например, местной администрации Кличевского района совсем неинтересна судьба реки Ольса, но вот подводную охоту в этой реке они почему-то запретили. Почему? На чем основывается решение о запрете подводной охоты на данном водоеме? Чигиринское водохранилище — гигантский водоем, почему там запрещена подводная рыбалка (охота)?»

«Очень долго вводятся дополнения к перечню разрешенных водоемов. А теперь еще и боятся, правильно ли сделали и придумали обсуждение. Такие дополнения нужно делать каждый месяц, а не раз в год и потом хвастаться, что вот мы издали документ и проделали большую работу.

Людям рыбачить сейчас негде. Необходимо расширять перечень и очень значительно. Ранее более 10 000 водоемов были разрешены, а теперь сотни. Что поменялось?

Норма ловли для всех способов одинакова, так зачем эти ограничения сейчас? Или раньше, на протяжении многих лет, кто-то сильно ошибался, позволяя рыбачить в таком количестве водоемов? Нет, сейчас допустили ошибку и даже можно сказать, ущемление прав граждан. С этими списками разрешенных водоемов уже сталкивались ранее и было много перегибов на местах, некомпетентности», — так прокомментировал документ пользователь Валерий Синкевич.

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