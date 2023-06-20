Российские оккупанты нанесли удары по Киеву, Львову и Запорожью 2 20.06.2023, 7:35

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Для атаки использовались «шахеды» и ракеты С-300.

В ночь на вторник, 20 июня, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаками БПЛА. Россия пыталась ударить «шахедами» по Киеву, Львовской области, другим центральным и западным регионам Украины, пишет New Voice.

По предварительным данным, всего в Украине ночью удалось сбить 28 из 30 запущенных Россией «шахедов», из них около 20 — над Киевом. Во Львове подтвердили попадание в объект критической инфраструктуры.

По Запорожью Россия ночью ударила семью ракетами С-300, есть серьезные разрушения: среди прочего, пострадали фермерское хозяйство и популярное место отдыха.

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