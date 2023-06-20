Пропагандист: Лукашенко будут свергать в феврале 7 20.06.2023, 7:57

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Освобождать страну придут не только вооруженные белорусы.

Лукашенковский пропагандист Алексей Дзермант прокомментировал заявил, что освобождение Беларуси начнется к февралю.

Лукашист прокомментировал статью британского издания The Times, которая вызвала истерику в росСМИ. В ней говорится, что сотни белорусов проходят военную подготовку в Польше. Дзермант проводит параллели с Белгородской областью РФ, куда зашли российские добровольцы:

«И там наверняка будут не только белорусы, но и такие же боевики из Украины, западные инструкторы. Это серьезная угроза», — сказал Дзермант.

Лукашист считает, что освобождение Беларуси начнется к февралю.

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