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Белорусские футболисты обыграли Косово

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  • 20.06.2023, 8:01
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Белорусские футболисты обыграли Косово
фото: АБФФ

Сборная Беларуси не выигрывала 16 матчей подряд.

Национальная сборная Беларуси по футболу сыграла в Будапеште четвертый матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года. После трех поражений подряд команда Георгия Кондратьева разжилась первыми очками, победив Косово — 2:1. Сборная Беларуси не выигрывала 16 матчей подряд.

В первом тайме голов не было, а вот в середине второй половины белорусы забили дважды. На 73-й минуте Владислав Морозов открыл счет после грубейшей ошибки соперника, а на 75-й Макс ЭбонгВедат Мурики.

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