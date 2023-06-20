Белорусские футболисты обыграли Косово 2 20.06.2023, 8:01

1,004

фото: АБФФ

Сборная Беларуси не выигрывала 16 матчей подряд.

Национальная сборная Беларуси по футболу сыграла в Будапеште четвертый матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года. После трех поражений подряд команда Георгия Кондратьева разжилась первыми очками, победив Косово — 2:1. Сборная Беларуси не выигрывала 16 матчей подряд.

В первом тайме голов не было, а вот в середине второй половины белорусы забили дважды. На 73-й минуте Владислав Морозов открыл счет после грубейшей ошибки соперника, а на 75-й Макс ЭбонгВедат Мурики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».