ISW рассказал о трех успешных наступательных операциях ВСУ 20.06.2023, 8:05

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Россияне вынуждены перебрасывать войска.

В результате наступательных действий на нескольких направлениях подразделения Вооруженных сил Украины добились определенных успехов.

Подразделения ВСУ вели успешные контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта, говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).

В частности, приводится свидетельство российского пропагандистского «военкора», который сообщил, что 19 июня бойцы ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополевки под Бахмутом.

В то же время по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю Силы обороны на Таврическом направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Вместе с тем кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

Кроме того, приводятся оценки Министерства обороны Великобритании за 19 июня о том, что вероятно РФ перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.

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