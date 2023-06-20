«Вернула покупку и получила 3,6 килограмма копеек» 1 20.06.2023, 8:12

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Магазин удивил минчанку пакетом монет.

В редакцию onliner.by написала Анастасия, у которой внезапно образовался мешок денег. Если быть точнее, монет, которые отдали ей в магазине после возврата покупки. Девушку килограммы денег совсем не порадовали, вместо этого возник вопрос: что это вообще было? У продавца есть свое объяснение.

«Отдали все монетами по 1, 2 и 5 копеек»

Внутри пакета 45 рублей, которые отдали, когда девушка оформила возврат зарядки от самоката. Выглядит внушительно, потому что там монеты по 1, 2 и 5 копеек.Вот версия Анастасии, как все произошло.

— Мы с молодым человеком приобрели зарядное устройство для самоката в «Радиомаркете» на «Ждановичах» 20 мая этого года. Продавец утверждал, что мы можем проверять зарядное месяц и, если что не так, вернуть. Нас все устроило, мы взяли чек, отнесли его домой, проверили, подходит ли штекер, и положили в шкаф.

По истечении двух недель стало понятно, что зарядное так и не понадобится, поэтому было принято решение его вернуть.

Третьего июня, приехав на «Ждановичи» и обратившись к продавцу, мы услышали (без проверки самого зарядного!), что мы сякие-такие, зарядкой пользовались, зарядили свой самокат и хотим вернуть б/у товар, что провод сложен в коробку неправильно, что он не говорил ничего про месяц для возврата.

Продавец продолжал настаивать, что он не говорил подобного, что у него камеры пишут звук. Мы попросили показать запись, на что нам ничего не показали и сказали: «Ну, раз вы хотите по закону, то получите по закону». Продавец достал бланк заявления на возврат средств за товар, я его заполнила, отдала чек и со спокойной душой стала ожидать ответ.

Деньги Анастасии вернули, но вот способ ее удивил.

— Мне позвонили и сказали, что я могу приехать за возвратом денежных средств. В итоге выдали сумму возврата монетами по 1, 2 и 5 копеек в пластиковом мешке. Также были нарушены сроки возврата денежных средств (заявление написано 4 июня, вернули деньги 13 июня).

Вечером дома девушка занялась подсчетами, и финальные цифры получились у нее такими: 628 монет номиналом 1 копейка, 549 монет номиналом 2 копейки и 559 5-копеечных монет. Если брать эти подсчеты, в пакете было чуть больше 3,6 килограмма денег.

Что делать с россыпью монет, Анастасия пока не определилась.

— Есть желание пойти обратно и купить за эти монеты что-нибудь, чтобы продавец опять их пересчитывал. Но пока не решила, возможно, обменяю на работе (тоже работаю в торговле).

Версия магазина: «Это мы еще пошли навстречу»

Журналисты связались с магазином, чтобы дать позицию второй стороны. Там подтвердили, что оформляли возврат мелкими монетами.

Но детали того, что произошло, в магазине видят по-другому. Говорят, сталкивались со случаями, когда покупатели заказывали товар на других площадках дешевле, а в это время пользовались купленным у них товаром и потом возвращали б/у.

— Отдали монетками, да. Так это денежные знаки Республики Беларусь, они находятся у нас в обороте. Так что мы вернули всю сумму.

Она хочет сказать, что мы ее морально унизили? Нет, мы вернули ей белорусские деньги. Они могут быть разными — я тоже хочу посмотреть на 500-рублевую купюру, но никак не могу увидеть в обиходе.

Конкретно в этом случае продавец уверяет, что мог поступить и по-другому.

— Во-первых, это сложное техническое устройство, которое вообще не подлежит возврату, если оно надлежащего качества. Мы пошли навстречу и вернули деньги.

Во-вторых, зарядку вернули на 15-й день, ею пользовались, хотя в книге жалоб покупательница написала, что не пользовалась. На это мы тоже закрыли глаза.

По поводу того, что возврат оформили самыми мелкими монетами, продавец говорит так: «Это нормальные деньги».

И предлагает, например, такой выход: пойти в железнодорожную кассу и обменять, «там только спасибо скажут, у них сдачи нет».

— Вещь доброкачественная, рабочая. Понадобится она или нет, надо было решать перед покупкой. Зная таких людей, что остается делать? Сказать, мол, мы вам продавать не будем, потому что вы фактически пользуетесь услугами бесплатно? Может, вы не в курсе, но таких случаев происходит миллион — на просторах интернета, в торговле. В большинстве случаев мы закрываем на это глаза, потому что вещь ликвидная, она продастся в любом случае тем, кому это надо.

Насчет того, что деньги вернули позже, чем нужно по закону, продавец соглашается, но говорит: неустойку за три дня они заплатили, финансовая сторона вопроса закрыта.

— С нами тоже иногда рассчитываются крупной купюрой, а нам хотелось бы монеты, потому что сдачи нет. Или с точностью до наоборот. Но мы принимаем любые номиналы.

В жалобной книге она написала, что принесла 50 рублей. Ну извините, это было 15 дней назад, мы, к сожалению, не можем вернуть именно ту купюру: она идет в банк, на оплату других нужд и так далее.

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