Политолог: Лукашенко лишь надувает щеки 20.06.2023, 8:17

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фото: getty images

Москва дезавуировала все тирады белорусского диктатора.

Договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия в Беларуси не предполагает временных рамок. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он также сообщил, что в сложившейся геополитической ситуации Москва гипотетически может вернуть ядерное оружие после того, как «США и НАТО откажутся от своего курса, направленного на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси».

— Я думаю, что за этим заявлением можно рассмотреть несколько месседжей. Главный — то, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, это всерьез, — комментирует слова Полищука политический обозреватель проекта «Позірк» >Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Москва дает понять, что это не какие-то там маневры, как сейчас подчеркивают некоторые комментаторы, якобы это запугивание Запада перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы они не предпринимали радикальных решений о перспективах вступления Украины в альянс.

То есть первый месседж, подытоживает Класковский, в том, что Москва приходит в нашу стану с ядерным оружием всерьез и надолго. Второй — что это часть более серьезного и глобального противостояния с США.

— Что мы не какие-то там беспредельщики, агрессоры, а в первую очередь думаем о безопасности России и Беларуси. Вроде бы обозначается гипотетическая, как подчеркивает Полищук, возможность для торга с США. Это идефикс Кремля и Владимира Путина — навязать Америке какой-то торг, разделить мир на сферы влияния. Вернуться к биполярному миру — это большая ностальгия Путина по временам, когда Советский Союз и США, так сказать, делили мир на двоих.

Вашингтон уважал Москву, признавал за ней право иметь свои сферы влияния, а теперь, дескать, наши российские интересы не принимаются в расчет и мы вам покажем кулак, чтобы вы поняли, что с нами надо разговаривать уважительно.

Понятно, что эти амбиции не подкрепляются реальным экономическом весом России — сейчас она составляет около двух процентов мирового ВВП, что на порядок меньше, чем имел Советский Союз.

То есть потенциал уже не тот, а амбиции те же. Это попытка надуть себе имперское величие и усадить Штаты за какой-то стол переговоров.

При этом Москва, конечно, понимает, что Вашингтон не разгонится забирать из Европы свои ядерные запасы, и тут я бы отметил, что американские боезаряды были размещены в Европе в 1950-е годы, то есть еще до того, как был создан и открыт для подписания договор о нераспространении ядерного оружия, которым Москва сейчас размахивает в этом контексте.

К тому же, отмечает эксперт, когда-то американских ядерных боеприпасов в Европе было гораздо больше — доходило до 3,5 тысяч, теперь же чуть более сотни. То есть Штаты и так очень сильно сократили этот арсенал.

— В этом контексте стоит упомянуть, что у Вашингтона с Москвой гораздо конструктивней получалось вести разговор в советские времена. Получается, руководители СССР были гораздо более адекватными, чем нынешнее российское руководство. С ними Америка могла «сварить кашу» — один за другим подписывались договоры о разоружении.

Сейчас все наоборот: взвинчивается новая гонка вооружений и при этом ни российское, ни белорусское руководство не помнят уроки истории. Советский Союз развалился во многом потому, что не выдержал гонки вооружений, треснул, когда пытался адекватно и симметрично ответить на американскую программу звездных войн.

Несмотря на то, что заявлением Полищука Москва обозначает какие-то условия для торга США, там понимают, что Америка не разгонится убирать ядерное оружие из Европы. А даже, если США на это пойдет, Москва может выдвинуть новые требования.

— Например, чтобы американцы убрали свои войска из стран Балтии и так далее до бесконечности могут выдвигаться новые условия. А в случае чего скажут: кто такой Полищук или что это было сказано в другой ситуации. Никакого юридического веса эти его заявления не имеют, это элемент глобальной игры Москвы и глобального ядерного шантажа.

Помимо этого, когда Москва говорит о гарантиях безопасности, она вплетает мотив о поддержке Западом Украины. Запад от этой поддержки не откажется и это еще одно заведомо невыполнимое условие, которое выставляется Москвой.

— Понятно, что конфликт с Украиной имеет долгосрочный характер, и Европа, США будут продолжать поддержку Киева, что всегда будет аргументом для Москвы, почему она, в частности, держит ядерные заряды на белорусской территории.

Также заявление Полищука дополнительно дезавуирует все эти тирады Лукашенко, что он хозяин ядерного оружия. Полищук показывает, что если они и будут вывозить ядерное оружие, то это будет двусторонняя договоренность с Вашингтоном.

То есть Лукашенко в этом контексте как политический субъект вообще не фигурирует, что лишний раз подчеркивает, что Москва здесь решает свои задачи, а белорусский правитель только надувает щеки, — заключает Александр Класковский.

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