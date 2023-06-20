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В Казахстане сорвали концерт российского певца Григория Лепса

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  • 20.06.2023, 8:23
  • 10,102
В Казахстане сорвали концерт российского певца Григория Лепса

Стороннику войны оказались не рады в Конаеве.

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для выступления российского певца Григория Лепса, 19 июня заявила об одностороннем прекращении договора с организаторами концерта.

Концерт планировался на июль этого года в городе Конаеве Алматинской области, сообщает «Радио Азаттык».

Отмене концерта предшествовала дискуссия в казахстанском сегменте социальных сетей. Многие пользователи выражали недовольство приездом российского артиста, который поддерживает войну в Украине. Новость о запланированном концерте Григория Лепса в Конаеве совпала по времени с объявлением, которое сделали Лепс и Николай Басков - вручить один миллион российских рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины. Как отмечает Радио Азаттык, в казахстанских соцсетях негативно восприняли новости о приезде Лепса в Казахстан и потребовали отменить его концерт.

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