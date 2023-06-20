Ученые опровергли популярный миф об алкоголиках 9 20.06.2023, 8:37

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Для этого исследователи провели эксперимент.

Страдающие от алкогольной зависимости люди не могут преодолеть последствия сильного опьянения. Об этом сообщает Чикагский университет.

«Многие думают, что когда опытные пьющие (страдающие алкоголизмом люди) употребляют алкоголь, они терпимы к его пагубным последствиям», — поставила проблему Андреа Кинг, одна из авторов работы.

В ходе эксперимента людям, страдающим от алкогольной зависимости и умеренно пьющим предложили напитки нескольких типов, в том числе содержащие алкоголь. В одном эксперименте доза была малой и эквивалентной условно разрешенной при вождении автомобиля в США. В ходе другого эксперимента доза была подобрана так, чтобы ввести человека в значительное опьянение, с показателем алкотестера в 0,13%.

Оказалось, что при малом количестве выпитого у алкоголиков наблюдались менее значительные нарушения мелкой моторики и навыка решения когнитивных задач, чем у людей, пьющих мало или умеренно. Однако в случае с крупной дозой страдающие от алкоголизма демонстрировали значительное ухудшение результатов при выполнении тех же задач, более чем в два раза по сравнению тем, что наблюдалось при малой дозе. Более того, их результаты не вернулись к исходным через три часа после употребления алкоголя.

Исходя из этого авторы заключают, что пьющие люди действительно обладают некой толерантностью к воздействию умеренных доз спиртных напитков, но при повышении этой дозы она оказывается малозаметным фактором.

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