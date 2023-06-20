Настоящий подвиг

Настоящий подвиг2
- Юрий Бутусов
- 20.06.2023, 8:47
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Группа украинских спецназовцев ворвалась в российский опорный пункт внезапно для противника.
Одно из самых впечатляющих видео ближнего боя от 73-го морского центра специальных операций ВСУ.
Основные впечатления:
1. Группа украинских спецназовцев ворвалась в российский опорный пункт в светлое время внезапно для противника. Причем боец, который шел первым, хладнокровно включил камеру на шлеме. Такая внезапность – очень качественно организованная. Это говорит о тщательной разведке, подготовке и компетентном командовании, поэтому уважение всем участникам и планировщикам операции.
2. Группа показала высокий уровень слаженности, смелости в действиях и индивидуального мастерства при атаке, за этим стоит много работы на полигоне и личной мотивации.
3. Российская пехота имеет примитивное снаряжение, но они хорошо вооружены, дисциплинированы, и следует отметить, что россияне вырыли очень качественный опорный пункт, глубокий и защищенный от обстрелов. Это тяжелый противник, и легкость, с которой их «валят» в опорнике, достигнута исключительно сложной и длительной работой, которая позволила полностью использовать этот шанс.
Это очень сложный объект атаки, и тем более значим подвиг украинских воинов.
Юрий Бутусов, «Фейсбук»