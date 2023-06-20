Настоящий подвиг 2 Юрий Бутусов

20.06.2023, 8:47

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Юрий Бутусов

Группа украинских спецназовцев ворвалась в российский опорный пункт внезапно для противника.

Одно из самых впечатляющих видео ближнего боя от 73-го морского центра специальных операций ВСУ.

Основные впечатления:

1. Группа украинских спецназовцев ворвалась в российский опорный пункт в светлое время внезапно для противника. Причем боец, который шел первым, хладнокровно включил камеру на шлеме. Такая внезапность – очень качественно организованная. Это говорит о тщательной разведке, подготовке и компетентном командовании, поэтому уважение всем участникам и планировщикам операции.

2. Группа показала высокий уровень слаженности, смелости в действиях и индивидуального мастерства при атаке, за этим стоит много работы на полигоне и личной мотивации.

3. Российская пехота имеет примитивное снаряжение, но они хорошо вооружены, дисциплинированы, и следует отметить, что россияне вырыли очень качественный опорный пункт, глубокий и защищенный от обстрелов. Это тяжелый противник, и легкость, с которой их «валят» в опорнике, достигнута исключительно сложной и длительной работой, которая позволила полностью использовать этот шанс.

Это очень сложный объект атаки, и тем более значим подвиг украинских воинов.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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