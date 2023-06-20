В Кремль пора вызывать санитаров 7 Михаил Брошин

20.06.2023, 8:49

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Доходит до абсурда.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев входит в тройку самых влиятельных российских политиков. Когда околесицу несет персона такого уровня, а не рядовой идеолог, это привлекает особое внимание.

В интервью Патрушева «Известиям» использован целый набор пропагандистских приемов. Судите сами.

Бездоказательные утверждения

Уже как само собой разумеющееся воспринимается то, что обычные пропагандисты свои «аргументы» не подкрепляют фактами. Но, когда в ход идет «тяжелая артиллерия» вроде секретаря российского Совбеза, все-таки ждешь хоть каких-то доказательств сказанного.

Но нет. Патрушев тоже предпочитает ограничиваться лозунгами:

«Cохранение Украины в качестве государства в планы США не входит».

Или:

«США и их европейские клиенты безо всякого стеснения позволяют себе с трибун международных организаций продвигать идеи об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты... Ангажированные западные ученые и политики берут на себя смелость безапелляционно заявлять, что только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами, а Россия их якобы получила несправедливо».

Кто? Где? Когда? Никакой конкретики. И это не случайно. Ни одна сколь-нибудь серьезная персона не продвигает идею, что «только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами и, в частности, российскими».

Или:

«Десятки журналистов арестованы и осуждены только за то, что выполняли свои профессиональные обязанности, подготавливая репортажи на темы, о которых власти предпочитают молчать».

Вы думаете, это Патрушев о Беларуси говорит? Нет! О США! Но не приводит ни одного примера ареста американских журналистов за профессиональную деятельность.

Со списком представителей белорусских медиа, брошенных за решетку, можно ознакомиться здесь. А вот где найти имена журналистов, которых в США упекли в тюрьму? Молчит Патрушев, не дает ответа.

Теории антироссийского заговора

Патрушев навязывает в качестве аксиомы то, что «Россия — кость в горле Запада». И так якобы было «на протяжении веков». Секретарь Совбеза проводит параллели между расширением НАТО и вторжениями Наполеона и Гитлера.

«Сразу после Второй мировой войны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов», – утверждает Патрушев.

Однако этот довод работает против кремлевского чиновника. Если допустить, что уничтожение России является целью Запада, то у него была прекрасная возможность сделать это во второй половине сороковых годов прошлого века. Тогда у Америки ядерное оружие уже было, а у СССР – еще нет. Да и в начале пятидесятых превосходство США в этой области еще было подавляющим.

Однако англосаксы, «мечтающие сжить Россию со света», не воспользовались уникальным шансом. Может, потому что таких планов у них никогда не было?

Статистические манипуляции

Патрушев утверждает: «Число желающих [граждан США] выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них — глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке».

Да неужели? И опять никакой конкретики. Хотя, казалось бы, чего проще: проиллюстрируй свою правоту цифрами.

Сделаем это за Патрушева. Аналитики FinExpertiza, использовавшие данные пограничной службы ФСБ, а также миграционную статистику МВД, вычислили, что в 2022 году более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

А вот количество переехавших из США в РФ сократилось почти на 30%. И знаете, сколько таковых нашлось в 2022-м? Аж 410 человек.

Стоит только добавить, что, по оценке The Bell, основанной на официальных данных, за тот же период из России в США уехало около 25 тысяч человек.

Абсурдные обвинения

Походя, секретарь российского Совбеза помянул еще и Джорджа Сороса, «выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии».

Фокус в том, что Сорос родился в августе 1930 года. То есть на момент окончания Второй мировой ему не было и 15.

В интернете, конечно, можно найти почти все, что угодно. В том числе снимок юноши в эсэсовской форме, которого пропагандисты пытаются выдать за Джорджа Сороса. Вот только в СС брали с 17 лет. И в кадр попал не будущий знаменитый финансист и филантроп, а нацист Оскар Гренинг.

Когда чиновник уровня Патрушева использует очевидные и легко опровергаемые фейки, это свидетельствует о степени его собственной (не)адекватности. Однако главной «изюминкой» интервью стало другое заявление кремлевского силовика.

Лженаучно-политические теории

Патрушев рассказал про Йеллоустоунский вулкан, пробуждение которого, по версии секретаря Совбеза РФ, неизбежно приведет к «гибели всего живого на территории Северной Америки», а самыми безопасными местами станут Восточная Европа и Сибирь. Именно поэтому, считает соратник, «англосаксонские элиты так стремятся завладеть» Россией.

То есть, если верить кремлевскому деятелю, вырисовывается следующая картина: Запад хочет уничтожить Россию, чтобы, когда супервулкан взорвется, американцы могли переселиться в Сибирь. С таким богатым воображением Патрушеву надо сценаристом в Голливуде работать.

Даже российский пропагандистский ресурс РИА Новости опубликовал по этому поводу информацию, выставляющую собеседника «Известий» большим фантазером. Вот лишь некоторые тезисы:

последнее из трех известных суперизвержений Йеллоустоуна произошло 640 тысяч лет назад;

сейчас Геологическая служба США оценивает ежегодную вероятность суперизвержения Йеллоустона примерно в 1 к 730 000;

если оно все же произойдет, то последствия затронут всю планету. Предсказать, какие именно ее части в результате глобальной катастрофы пострадают меньше, нельзя.

Но это не мешает Патрушеву мечтать, как супервулкан совсем скоро уничтожит ненавистные США, а пока объяснять, зачем американцам Омск и Челябинск. При этом он сетует: «Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий». И сам же распространяет подобные.

«Руль государства в руках выживших из ума идиотов – это реально ужас», – сказал недавно (правда, по другому поводу) обвиняемый в военных преступлениях Игорь Стрелков. И это тот случай, когда с ним трудно не согласиться.

В Кремль пора вызывать санитаров.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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