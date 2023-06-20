Cколько белорусских пар ежегодно заключают брачный договор 2 20.06.2023, 8:56

1,612

Об этом рассказал нотариус.

Брачный договор ежегодно заключают свыше 4 тысяч пар в Беларуси, сообщила БелТА председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

— Последние лет восемь наблюдаем статистику — около 4−4,5 тысячи пар заключают брачный договор. Это лица, которые состоят в браке или которые намереваются вступить в брак, — сказала Наталья Борисенко.

По ее словам, брачные договоры позволяют уберечь супругов от споров, сохранить между ними нормальные человеческие отношения. Об этом свидетельствует и судебная статистика. Количество договоров, которые были оспорены в 2022 году, совершенно небольшое. Менее трех десятков подверглись судебному анализу и буквально несколько были признаны или полностью, или частично недействительными.

Наталья Борисенко заметила, что брачный договор определяет ответственное отношение семьи к своему будущему и тому имуществу, которое она приобретает. Предметом брачного договора может быть любое имущество, которое приобретает семья.

Заключая брачный договор, пара четко понимает права и обязанности, а также отрицательные последствия, в том числе в имущественном плане, которые могут наступить, поэтому старается не допустить их наступления. Таким образом, брачный договор — это еще и сдерживающий момент.

Этот документ позволяет определить максимально широкий объем правоотношений, в том числе по содержанию, воспитанию детей, по тем средствам, которые будут на них выделяться, если семья распадется.

— Очень широкий спектр правоотношений и обязательств можно затронуть в рамках этого договора, — отметила председатель БНП. — Кстати, не только брачный договор удостоверяем. Есть еще и соглашение о детях, соглашение о порядке уплаты алиментов. Законодатель определил исключительно нотариальную форму для этих правовых конструкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».