Буданов опроверг фейк российских пропагандистов о своей смерти 2 20.06.2023, 9:01

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Кирилл Буданов

Глава украинской разведки пообещал «кошмарить сторонников войны».

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения российских пропагандистов о своем «ранении» и «смерти».

Как рассказал Кирилл Буданов изданию Kyiv Post, «сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных полководцев и командующих».

«Туда входят Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые хотели захватить Украину, и их кошмарить», — сказал Буданов.

Как писал сайт Charter97.org, российские СМИ запустили фейк о том, что глава Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов «находится в коме в одной из больниц Берлина».

Подхватили фейк и лукашенковские СМИ, к примеру — ОНТ. Пропагандисты ссылаются на несуществующую статью в немецкой газете Stern.

Позднее беглый украинский депутат-предатель Илья Кива заявил, что «Буданов умер, не приходя в себя».

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