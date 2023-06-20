Буданов опроверг фейк российских пропагандистов о своей смерти

Буданов опроверг фейк российских пропагандистов о своей смерти2
- 20.06.2023, 9:01
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Глава украинской разведки пообещал «кошмарить сторонников войны».
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения российских пропагандистов о своем «ранении» и «смерти».
Как рассказал Кирилл Буданов изданию Kyiv Post, «сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных полководцев и командующих».
«Туда входят Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые хотели захватить Украину, и их кошмарить», — сказал Буданов.
Как писал сайт Charter97.org, российские СМИ запустили фейк о том, что глава Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов «находится в коме в одной из больниц Берлина».
Подхватили фейк и лукашенковские СМИ, к примеру — ОНТ. Пропагандисты ссылаются на несуществующую статью в немецкой газете Stern.
Позднее беглый украинский депутат-предатель Илья Кива заявил, что «Буданов умер, не приходя в себя».