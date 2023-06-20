Лепс, подбитый «Леопардом» 4 Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

20.06.2023, 9:12

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Российский певец застыл на подступах к городу Конаев.

Не успел Григорий Лепс на пару с Николаем Басковым пообещать выплачивать по 1 млн рублей за каждый подбитый танк «Леопард» в Украине, последовал короткий «встречный бой» в Казахстане. В его ходе певец Лепс получил «снаряд» в борт – отмену выступления в городе Конаеве.

Билеты стоили «неслабо» - в переводе на рубли от 100 до 200 тыс. (За что?! За Лепса?! Нам заплати – мы его слушать не будем даже по телевизору). Известные в Казахстане люди, активисты призывали отменить концерт «Z-артиста». Такое вот название придумали.

«Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», - говорится в официальном заявлении властям.

В общем, музыкальное предприятие «Григорий Лепс», вздрогнув и «задымив», застыло на подступах к городу Конаев. Не успев разглядеть украинский «Леопард».

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

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