Дуда: Польша будет добиваться освобождения белорусских политзаключенных 1 20.06.2023, 9:24

2,536

Анджей Дуда

Польский президент призывает усилить санкции против режима Лукашенко.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о том, какой курс Варшава будет проводить по отношению Беларуси. Об это польский президент заявил на встрече с польским дипломатическим корпусом:

— Пока Беларусью руководит Лукашенко, польская дипломатия должна относиться к ней как к государству, ответственному за ведение путинской войны. Таким образом, мы должны стремиться на международном форуме ввести и усилить все возможные санкции против этой страны.

При этом Дуда отметил, что нужно не забывать и о белорусском народе, который в отличие от российского, «не отравлен духом империализма, дружественно относится к Польше и полякам»:

— Мы должны проявить солидарность с белорусским народом! Нельзя забывать о более чем тысяче политзаключенных в Беларуси, а также о репрессиях против проживающих в этой стране поляков. Жестоким символом этих репрессий стало незаконное осуждение Анджея Почобута. Поэтому мы будем бороться на международных форумах за освобождение всех политзаключенных и выступаем за усиление ограничительных мер, введенных в отношении Беларуси.

Он выразил удовлетворенность тем, что его страна активно поддерживает гражданское общество в Беларуси и содействует созданию условий для развития демократии и политического диалога:

— В наших интересах продвигать и укреплять белорусскую диаспору и ее независимые политические круги и в других странах. Мы должны поддерживать их – это наш соседский, гражданский долг как страны «Солидарности», как страны, чье общество когда-то без единого выстрела сумело победить коммунизм, способствуя и окончательному развалу Советского Союза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».