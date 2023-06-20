Российские пропагандисты: Тревожно за Мелитополь 3 20.06.2023, 9:28

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Взятие села Пятихатки открывает путь на побережье Азовского моря.

Солдаты российской оккупационной армии признают, что населенный пункт Пятихатки в Запорожской области является важнейшей точкой фронта на Южном направлении, поскольку именно по нему проходит первая линия обороны российской армии, обратил внимание «Диалог».

Теперь ВСУ не только прорвали первую линию обороны россиян, но и открыли для себя путь к развязке и выходу к Мелитополю на побережье Азовского моря.

«Многие задают вопрос, зачем мы так отстаиваем этот клочок земли. Пятихатки - первая линия обороны, прорыв которой открывает развязку и выход к Мелитополю - основной цели ВСУ», - пишут российские пропагандисты.

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