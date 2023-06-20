Британская разведка: Пригожин пошел на конфронтацию в неудобный для Шойгу момент 20.06.2023, 9:42

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Это последовало за ультиматумом со стороны минобороны РФ.

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пошел на обострение конфронтации с военным министерством РФ. Момент для министра Сергея Шойгу явно неудобный.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 19 июня Пригожин заявил, что ожидает ответа от минобороны России по контракту собственной разработки, который он передал в министерство за три дня до этого.

Это последовало за ультиматумом со стороны минобороны РФ в адрес «Вагнера» и других «добровольческих формирований» о подписании контрактов до 1 июля 2023 года.

«Весьма вероятно, что это еще одна преднамеренная попытка подорвать авторитет официальных военных властей. Тон Пригожина в отношении минобороны стал однозначно конфронтационным. Минобороны почти наверняка считает это крайне неудачным моментом, когда оно борется с контрнаступлением Украины», - отмечают в Минобороны Британии.

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