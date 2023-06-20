Госгазеты написали, что чиновник в Добруше спас тонущего школьника при помощи советов

Госгазеты написали, что чиновник в Добруше спас тонущего школьника при помощи советов6
- 20.06.2023, 9:55
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Теперь лукашиста называют «спасателем».
Невероятная история произошла на реке Ипуть в Добруше 15 июня. Во время объезда города новый председатель Добрушского района Александр Горбач и его водитель увидели тонущего в водовороте реки школьника, пишет «Флагшток».
«Моментально мы приняли решение, что нужно принимать спасать ребенка. Университетские знания тут же всплыли в голове, сразу стали говорить ему, как нужно себя вести, чтобы спастись», — рассказал он.
Госгазеты называют чиновника «спасателем».