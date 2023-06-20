В Климовичах чуть не сожгли редакцию местной районки 3 20.06.2023, 10:03

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Из-за небрежности случайного прохожего.

Климовичская районная газета «Родная Ніва» рассказала поучительную историю, как едва не стала жертвой небрежности случайного прохожего.

Согласно редакции, мимо ее здания по улице шел прохожий, который курил сигарету, а после окурок швырнул через забор во двор редакции.

Окурок попал на ветхий пень, а поскольку в Климовичах была, как и по всей Беларуси, многодневная засуха, он загорелся.

Поскольку день был рабочий, сотрудники редакции подбежали с ведром и пламя потушили.

«А если бы в выходной или после работы?», — задает редакция в конце своего рассказа риторический вопрос.

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