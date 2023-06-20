ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям 20.06.2023, 10:12

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Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах.

Украинские войска успешно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

- За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка - Приютное, Макаровка - Ровнополь и Новоданиловка - Работино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, - сказал он.

Как ведет себя враг?

По словам Ковалева, оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

По данным на утро 20 июня ВСУ уничтожили еще 1010 оккупантов за прошедшие сутки и «приземлили» вертолет. За последнее время украинские военные уничтожили уже 7 вертолетов противника. Что касается последнего, то этот Ка-52 сбили на донецком направлении.

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