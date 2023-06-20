В июле белорусов ждут большие выходные 20.06.2023, 10:17

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Придется ли отрабатывать?

Второй летний месяц начнется для многих белорусов с длинных выходных. Понедельник, 3 июля, объявлен в стране нерабочим днем.

По итогу, у тех белорусов, кто работает по классической пятидневке, будет три выходных подряд: 1, 2 и 3 июля. При этом отрабатывать этот выходной белорусам не нужно, поскольку белорусское законодательство не предусматривает отработку праздничных дней, официально объявленных нерабочими.

Согласно производственному календарю, составленному Министерством труда на 2023 год, расчетная норма рабочего времени в июле составит:

- для пятидневной рабочей недели: 160 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 140 часов (при 35-часовой);

- для шестидневной рабочей недели: 165 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 145 часов (при 35-часовой).

Отметим, что до конца года белорусов ждут ещё два дополнительных выходных, которые не придётся отрабатывать — 7 ноября и 25 декабря (в связи с празднованием католического Рождества).

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