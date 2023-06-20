Павла Северинца собираются перевести на тюремный режим 20.06.2023, 10:30

Решение о переводе будет принимать судья Александр Тараканов.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политический заключенный Павел Северинец более трех лет содержится в заключении.

В мае 2021 ему и еще шести политзаключенным присудили от четырех до семи лет колонии. Суд проходил в закрытом режиме.

В апреле администрация исправительной колонии № 17 признала Павла «злостным нарушителем режима». Тогда ему сократили разрешенное количество звонков домой и денежных переводов, а потом его лишили и длительного свидания.

Теперь правозащитникам стало известно, что 21 июня в Шклове состоится суд по замене Северинцу режима содержания и переводе в другое исправительное учреждение. Предположительно, его хотят перевести на тюремный режим. Решение будет принимать судья <Александр Тараканов.

Поддержать политзаключенного можно по адресу: ИК №17, 213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 8, Павел Константинович Северинец.

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