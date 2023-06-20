В Минске продается квартира с сочетанием несочетаемого в интерьере 5 20.06.2023, 10:54

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Вот как она выглядит.

Современная тенденция в интерьере такая: квартиры с однотонными стенами, минимализмом и не вульгарной мебелью. Редко в продаже попадается что-то необычное, особенно в стиле фьюжн — синтез идей из разных стилей, которые, казалось бы, не должны гармонировать между собой. Realt нашел квартиру в новостройке, где сочетается несочетаемое. Тут есть бетон, много деревянных элементов, винтажная проводка и ковры, как будто из бабушкиного дома. Посмотрите, как это все выглядит.

Квартира продается недалеко от центра города, в ЖК Vogue на Макаенка 12/Г. Она выставлялась застройщиком со свободной планировкой, но владельцы сделали из 62 «квадратов» евродвушку.

Интерьер создавали в стиле фьюжн: часть стен и потолок отделаны бетоном, где-то — деревом. На полу лежит ламинат и кафель. Винтажная проводка сочетается с современными светильниками. Невозможно не заметить контраст кухни и спортивной зоны напротив: противостояние дерева и стены из металлопрофиля.

В квартире также обустроена спальня. Она небольшая и поддерживает стиль общей зоны.

Совмещенный санузел решили сделать в современном стиле, но в тех же оттенках.

Для посиделок с друзьями подходит и лоджия.

Дом располагается недалеко от станции метро «Московская». В ЖК есть подземный паркинг и вместительная гостевая парковка.

Квартира стоит 125 тысяч долларов. Получается, что квадратный метр обойдет в 2 016 долларов.