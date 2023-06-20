Гиркин: Я был в шоке после заявлений Путина 1 20.06.2023, 10:44

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Военный преступник считает, что Россия не выиграет войну.

Российский военный преступник, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что Россия не выиграет войну против Украине, пишет «Диалог».

«Я был в шоке. Наш верховный «некомандующий» не собирается побеждать в этой войне. С таким подходом руководства страны, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем», — заявил Гиркин.

Стрелков напомнил, что год назад в это самое время российская армия наступала, а украинская соответственно отступала и думала только о том, как удержать фронт. Однако сейчас россияне о наступлении даже не думают. Российская армия сидит в обороне и только и может, что отбиваться от атак ВСУ.

«Противник год назад не атаковал нигде. Инициатива полностью принадлежала российским Вооруженным силам. А что мы видим сейчас, в июне 2023 года? Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен», — резюмировал он.

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