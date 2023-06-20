Правозащитницу Анастасию Лойко приговорили к семи годам колонии 1 20.06.2023, 10:53

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Судебный процесс был закрытым.

В Минском городском суде 20 июня вынесли приговор правозащитнице Анастасии Лойко. Приговор оглашали в открытом заседании, но сам процесс проходил в закрытом формате, как и большинство судов в последнее время над известными политзаключенными, передает «Радыё Свабода».

Лойко обвиняли по ч. 3 ст. 130 УК («разжигание иной социальной вражды»). Ей грозило до 12 лет тюрьмы.

По итогу суда, Анастасию Лойко осудили на 7 лет колонии общего режима, как и просила прокурор Ольга Динделевич. Анастасия заявила в суде, что будет обжаловать приговор; по словам наблюдателей, она держалась на процессе хорошо.

Основанием для уголовного дела стал доклад «Преследование анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов в Беларуси (2017 – Август 2018 года)». В нем дается критическая оценка деятельности сотрудников милиции.

Дело рассматривала судья Елена Шилько. Процесс проходил в закрытом режиме. Неизвестны подробности дела и позиция самой Анастасии. Всего состоялось два заседания.

Анастасию Лойко удерживают в минском СИЗО-1 полгода. До этого ее держали длительное время на Окрестина.

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