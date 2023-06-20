ВСУ приземлили российский «Аллигатор»2
- 20.06.2023, 10:58
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Российский вертолет сбит в Донецкой области.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили утром 19 июня в Telegram об уничтожении очередного российского ударного вертолета Ка-52.
«Еще минус один «Аллигатор». Около 23.00 19 июня на донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет Ка-52», – сказано в сообщении.
Это 306-й российский вертолет, уничтоженный с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.