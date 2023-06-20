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ВСУ приземлили российский «Аллигатор»

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  • 20.06.2023, 10:58
  • 3,714
ВСУ приземлили российский «Аллигатор»

Российский вертолет сбит в Донецкой области.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили утром 19 июня в Telegram об уничтожении очередного российского ударного вертолета Ка-52.

«Еще минус один «Аллигатор». Около 23.00 19 июня на донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет Ка-52», – сказано в сообщении.

Это 306-й российский вертолет, уничтоженный с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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