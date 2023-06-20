После тяжелых потерь Россия срочно меняет тактику на Запорожье 3 20.06.2023, 11:10

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У оккупантов начался дефицит артиллерии.

Российская армия несет катастрофические потери в артиллерии, теряя несколько сотен «стволов» ежемесячно.

Настолько высокие темпы потерь после ударов ВСУ вынудили Россию перейти к еще более затратной и опасной тактике использования вертолетов, которыми россияне пытаются компенсировать тяжелые потери артиллерии.

Однако и эта тактика россиян вскоре рискует обернуться серьезными проблемами для Москвы.

Об этом в своем Telegram-канале военные пишет военные эксперт Александр Коваленко.

«За последние 2 месяца дефицит артиллерии (у РФ) принял критические масштабы. В мае оккупанты потеряли рекордное количество артиллерии - 553 ствола. А по состоянию на 20 июня уже уничтожено 414 стволов. Российское командование не успевает компенсировать потери артиллерии даже посредством расконсервации старых советских гаубиц. Что делать? Классика. Мы видим, как РОВ стали загонять на Юг больше ударных вертолетов и применять их в качестве артиллерии. Это в свою очередь вынуждает российские вертолеты действовать в максимальной близости от зоны потенциальных рисков быть сбитым средствами ПВО или попасть в зону мобильной группы с ПЗРК», - пишет он.

В результате россияне начали стремительно терять уже вертолеты. «По состоянию на 20 июня уже уничтожено 8 российских ударных вертолетов. Стоимость ударного вертолета Ка-52, в зависимости от модификации, варьируется от 16 до 20 млн долларов. То есть, по самым скромным подсчетам, за июнь вертолетный парк РОВ был утрачен на $128 млн. Стоимость современной САУ 2С19 Мста-С - $1,6 млн или 80 в сравнении с Ка-52. САУ 2С3 «Акация», во времена СССР стоила 31 тыс рублей, при курсе доллара 0,86 копеек.

Учитывая инфляцию, условно, на сегодняшний день можно оценивать ее стоимость, в хорошем состоянии, в среднем $120 тыс, что при нехитрых подсчетах указывает на 1 066 уничтоженных 2С3 в сравнении с 8 Ка-52», - отмечает эксперт.

Более того, после потери парка самых современных вертолетов России будет вынуждена перейти на более простые и слабые модификации типа Ми-24 или Ми-8, которые значительно менее сильны и представляют меньшую опасность для ВСУ.

«Демилитаризация», - иронизирует над процессом Коваленко.

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