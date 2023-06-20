Колонны вооруженных сил РФ зафиксировали в Минске и Мозыре

Колонны вооруженных сил РФ зафиксировали в Минске и Мозыре1
- 20.06.2023, 11:15
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В двух белорусских городах заметили и российских военнослужащих.
На территории Беларуси 19 июня крупных колонн с техникой вооруженных сил РФ (более 10 единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Минске и Мозыре. Также в Барановичах и Мозыре были замечены военнослужащие ВС РФ, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Крупных колонн с техникой вооруженных сил Беларуси (более 10 единиц) также не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске и на отдельных участках трасс М6, Р65.