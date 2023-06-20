Белорусы в пух и прах разнесли новые Geely Emgrand 6 20.06.2023, 11:30

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Какие недостатки нашли владельцы?

Довольно много машин Geely Emgrand приобретают и рядовые автомобилисты, которые заводят бортовые журналы и общаются между собой в чатах, обсуждая те или иные проблемы и нюансы. О том, какие недостатки выявили владельцы, рассказывает abw.by.

Коррозия в неожиданном месте

Некоторые хозяева машин из первых партий, приобретенных зимой, вынуждены были обратиться с жалобами на коррозию. Нет, с кузовами их автомобилей пока все в порядке, даже намеки на возможные проблемы отсутствуют. Ржавчиной покрылись элементы трапеции стеклоочистителя, к которым крепятся поводки «дворников». Похоже, что они были окрашены некачественно.

Говорят, что на автомобилях из первых партий этот недостаток встречается часто. Его устраняют по гарантии путем замены трапеции в сборе. Как поведут себя новые механизмы, а также те, что установлены с завода на машинах из более поздних поставок, не успевших встретиться с дорожными реагентами, покажет только следующая зима.

Еще один ржавеющий элемент, который демонстрировали отдельные обладатели новых Emgrand, поездивших по дорогам Беларуси зимой, – кронштейн крепления двигателя к верхней опоре, покрывшийся рыжим налетом в том месте, где он не был окрашен. Понятно, что проблема исключительно косметическая, толстый кусок то ли стали, то ли чугуна явно переживет машину даже с ржавчиной на нем. Просто нарушается эстетика подкапотного пространства.

Надо отметить, что в любой машине хватает деталей, на которых поверхностная коррозия – нормальное явление. Те же поворотные кулаки покрыты ржавчиной у всех или почти у всех, просто видны они только снизу.

Отсутствие защиты двигателя

Отсутствует нижний пыльник, защищающий моторный отсек от дорожной грязи. Мнения о необходимости дополнительной защиты снизу расходятся: есть версия, что ее наличие ухудшает охлаждение поддонов двигателя и трансмиссии, но на большинстве автомобилей пластиковый пыльник все же предусмотрен штатно.

А вот в новом «Эмгранде» его нет. Следовательно, все, что находится снизу, подвержено воздействию влаги, грязи и реагентов зимой. Не исключено, что отчасти и из-за этого могла появиться ржавчина на кронштейне крепления двигателя. Дилеры обещают, что защита появится в качестве дополнительного оборудования, но когда это произойдет – неизвестно.

Шумоизоляции недостаточно? Кому как!

Впечатления о шумоизоляции среди владельцев китайских седанов неоднозначные. Одни считают ее хорошей, другие – недостаточной. Все сходятся на том, что от звуков двигателя салон изолирован неплохо, а вот шины на шершавом асфальте слышно хорошо.

В день съемки той самой «разборки», ссылка на которую дана выше, мы проехали на машине из тест-парка около 100 километров, и я для себя также отметил, что шумоизоляция колесных арок могла быть лучше. Естественно, речи о фетровых подкрылках нет – об этом мы рассказывали в первом тест-драйве новой модели. В арках стоят обычные пластиковые локеры, которые не оказывают заметного влияния на звуковую картину.

Судя по всему, для улучшения акустического комфорта владельцам придется либо «шумить» арки, либо устанавливать подкрылки с шумоизоляцией из нетканого материала, когда они появятся в наличии. По отзывам автомобилистов, использовавших такие на других моделях, некоторый эффект от них есть.

Также владельцы китайских седанов пишут о том, что на гравийных дорогах хорошо слышен стук камней по днищу.

Щелкают педали?

Некоторые хозяева новых машин жалуются на то, что педаль тормоза спустя время начала издавать своего рода щелчок при возврате в верхнее положение. Понять природу появившегося звука по текстовым описаниям невозможно. Сами автомобилисты пока тоже не стали выяснять причины, поскольку на эксплуатацию появившиеся щелчки не влияют. Заявлять о них будут при прохождении плановых ТО.

Маленький бачок для стеклоомывающей жидкости

Новый Emgrand приехал в том виде, в каком он продается на многих других рынках. И большинство из них – это арабские или азиатские страны, которые существенно отличаются от Беларуси климатом. Поэтому там бачка для «стеклоомывайки» объемом 2,2 литра может быть вполне достаточно.

А вот в условиях РБ осенью, зимой и весной придется довольно часто открывать капот, чтобы долить омывающую жидкость. Хозяева новых седанов уже обсуждают потенциальную возможность установки бачка от Coolray вместо штатного, но пока на практике никто не пробовал произвести такую перестановку.

«Кондей» недостаточно эффективен?

Несколько автомобилистов озвучили сомнения в эффективности работы кондиционера. По их словам, он недостаточно эффективно охлаждает салон после долгого простоя машины на солнце. В иных ситуациях – после ночи или когда авто стояло в тени – такой проблемы нет.

Другие справедливо замечают, что дело скорее в отсутствии атермального остекления. Во-первых, элементы салона из-за этого сильно нагреваются в ясную погоду, после чего еще долго выполняют роль печки, во-вторых, само тело хорошо ощущает воздействие солнечных лучей.

Есть и недоработка интерфейса медиасистемы – отсутствие на главном экране информации о том, какой уровень температуры выбран в настройках. Увидеть это можно, только перейдя в раздел управления «климатом». В результате некоторые пользователи столкнулись с тем, что после резкого потепления им было откровенно жарко в машине даже при включенном кондиционере. И только спустя некоторое время они обнаружили, что уровень температуры оказался выставлен далеко не на минимум.

Мультимедиа и звук

Это никак не отнесешь к категории неисправностей, но головное мультимедийное устройство вызывает массу нареканий со стороны владельцев Emgrand. Многих не устраивает крайне ограниченный функционал: отсутствует встроенная навигация, нет Apple CarPlay и Android Auto, экран смартфона отражается на дисплее медиасистемы с помощью приложения CarbitLink, что исключает возможность управления телефоном через головное устройство.

Есть и другие странности: при прослушивании той или иной радиостанции на экран не выводится информация RDS – только частота, и всё. Если слушать музыку с флеш-накопителя, то после следующего запуска двигателя снова загружается радио, при этом воспроизведение звука надо запускать вручную.

При загрузке на экране медиасистемы появляется окно выбора ездовых режимов, где по умолчанию стоит Comfort. Почти все владельцы справедливо не понимают логики: зачем каждый раз выбирать режим? Если ты всегда ездишь в дефолтном Comfort – просто приходится закрывать это окно, если предпочитаешь Eco или Sport – вынужден вновь и вновь указывать его заново, хотя по-хорошему должен один раз выставить и забыть.

Возможности кастомизации и расширения функционала упираются, во-первых, в то, что оболочка сделана на базе ОС QNX, а не Android; во-вторых, в крайне малый объем встроенной памяти. В результате отдельные «эмграндоводы» уже интересуются, получится ли заменить всю медиасистему в сборе на китайскую для внутреннего рынка, где, похоже, используется куда более «навороченная голова».

Есть нарекания и на качество звучания штатной акустики. Но в этом плане, видимо, многое зависит от прошлого опыта хозяев машин, потому что многие звуком довольны. Исходя из своих впечатлений от поездок на тестовых машинах, могу сказать, что звучит музыка в Emgrand действительно так себе. В дверях установлены небольшие динамики диаметром 13 см, вероятно, не лучшего качества. «Тринашки» способны играть достойно, но вопрос в цене. Ну и от головного устройства многое зависит.

Автомобили в базовой комплектации оснащаются лишь двумя динамиками в передних дверях. Естественно, у отдельных хозяев этих машин возникло желание поставить акустику и в задние двери. Но те, кто уже успел снять дверные карты, говорят, что штатная проводка для подключения динамиков сзади отсутствует.

Bердикт

Часть недостатков, например, посредственную шумоизоляцию колесных арок, отсутствие атермальных стекол или недостаточно функциональную медиасистему, можно списать на бюджетную сущность автомобиля. Ну а маленький бачок для «стеклоомывайки», возможно, в будущем заменят на более вместительный.

Важно, что самой серьезной из выявленных проблем новых седанов оказалась ржавчина на трапециях «дворников» машин из первых партий. Какими-то другими неисправностями и существенными недочетами Emgrand пока отметиться не успел, и это хорошо. Ведь история знает «бюджетники», покупатели которых создавали едва ли не очереди в гарантийных отделах, требуя устранить обнаруженные «косяки».

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