Украинцы высмеивают генералов РФ после фото Залужного 1 20.06.2023, 11:27

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Главком ВСУ появился с необычной нашивкой.

Вечером 19 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видеокадры своей работы и совещания командования в группировках войск ВСУ, выполняющих самые сложные задачи в тех районах, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

Украинских пользователей соцсетей растрогал и восхитил необычный «шеврон» на форме Залужного — патч-нашивка с изображением «малыша Йоды» или Грогу, персонажа телесериала Мандалорец по мотивам вселенной Звездных войн, пишет New Voice.

Мастер-джедай Йода, к расе которого принадлежит Грогу, был центральным и ключевым героем оригинальной трилогии и трилогии приквелов Звездных войн, одним из самых могущественных джедаев в истории.

Оригинальную нашивку заметили на бронежилете Валерия Залужного. Новое видео с главнокомандующим ВСУ появилось на фоне предыдущих многочисленных лживых заявлений российской пропаганды о якобы ранении и исчезновении Залужного (а теперь и главы ГУР Кирилла Буданова, что также не соответствует действительности).

Всего несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин, заикаясь, пытался подвергнуть сомнению присутствие Валерия Залужного в Украине. Теперь украинцы делятся в соцсетях шутками, противопоставляя руководителям РФ и оккупационной армии украинские «силы добра» во главе с главнокомандующим ВСУ и «малышом Йодой».

«Это так няшно, именно няшно, круто и мило одновременно. И так по-человечески, и так не похоже на рашистов. Беби Йода. Да пребудет с вами Сила, Главком и Войско Украинское», — пишет Ирина Солошенко.

Многие пользователи отмечают, что такую нашивку трудно представить на форме российских генералов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова признала, что также является поклонницей Звездных войн и шутя предложила Залужному новое название должности главнокомандующего на английском языке: Jedi-in-Chief вместо Commander-in-Chief.

Commander-in-Chief Valeriy Zaluzhny on the frontlines ✊🏼🇺🇦 (#Starwars fans like myself might start calling him Jedi-in-Chief due to his wonderful Master Yoda patch) Glory and gratitude to all our brave defenders 💙💛 pic.twitter.com/8c7yZZ7H70 — Oksana Markarova (@OMarkarova) June 20, 2023

Некоторые уверены, что и Мастер-джедай Йода обязательно должен иметь шеврон с портретом Залужного.

А вот идеи новых шевронов для военнослужащих ВСУ. Среди них — звания «мастер-Йода», «Йода-лейтенант», «Йода-майор» и «бригадный Йода».

«С нами Бог, Залужный и Беби Йода», — шутят пользователи.

З нами Бог, Залужний і Бебі Йода pic.twitter.com/yQwvsXE9uV — Укр.Донбас (@ukrdonbass) June 19, 2023

Художник Максим Паленко раскрыл секрет сбитых «шахедов».

В западных экспертных кругах присоединились к волне шуток: «Ну вот, теперь ясно, что Кинжал перехватил Бэби Йода, а не Залужный голыми руками», — констатирует Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны.

So ok clearly it was baby yoda who intercepted the kinzhal & not in fact Zaluzhny with his bare hands https://t.co/Kdc31yIZZ3 — Jennifer Cafarella (@JennyCafarella) June 19, 2023

А все благодаря «йодированной силе»!

Появились даже «проекты» нового символа-оберега для Киева.

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