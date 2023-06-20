Невзоров: Дерзкая эскапада Токаева – отличная пощечина Путину
- 20.06.2023, 11:39
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Кремлю даже нечем ответить.
Публицист Александр Невзоров в Telegram прокомментировал решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева запретить называть улицы городов в честь советских деятелей:
– Казахстан уже открыто начал выковыриваться из-под кремлевского ига. Его задача – как можно быстрее отмыться от оскверняющих связей с Россией.
Отметим, что обычно тихий и рассудительный Токаев сразу пошел с козырей.
Он, по сути, запретил советскую мифологию («Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода»).
Это резкая – и отлично понятная Кремлю декларация полной десоветизации Казахстана и очистка от любой «русскости».
Токаев хитер и опытен. Он отлично знает, что угодливое казахское чиновничество умеет и любит доводить до абсурда любые «намеки» начальства. Так что ампутация «совка» будет яростной и последовательной.
Дерзкая эскапада Токаева – отличная пощечина Путину. Тот откровенно помешан на всяком символизме, особенно на совковом.
Впрочем, никакой физической возможности реагировать у Путина нет. Все силы, возможности и средства высосаны идиотской войной.