Невзоров: Дерзкая эскапада Токаева – отличная пощечина Путину 20.06.2023, 11:39

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Александр Невзоров

Кремлю даже нечем ответить.

Публицист Александр Невзоров в Telegram прокомментировал решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева запретить называть улицы городов в честь советских деятелей:

– Казахстан уже открыто начал выковыриваться из-под кремлевского ига. Его задача – как можно быстрее отмыться от оскверняющих связей с Россией.

Отметим, что обычно тихий и рассудительный Токаев сразу пошел с козырей.

Он, по сути, запретил советскую мифологию («Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода»).

Это резкая – и отлично понятная Кремлю декларация полной десоветизации Казахстана и очистка от любой «русскости».

Токаев хитер и опытен. Он отлично знает, что угодливое казахское чиновничество умеет и любит доводить до абсурда любые «намеки» начальства. Так что ампутация «совка» будет яростной и последовательной.

Дерзкая эскапада Токаева – отличная пощечина Путину. Тот откровенно помешан на всяком символизме, особенно на совковом.

Впрочем, никакой физической возможности реагировать у Путина нет. Все силы, возможности и средства высосаны идиотской войной.

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