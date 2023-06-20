В Могилеве задержали директора предприятия, который снимал российскую военную технику 5 20.06.2023, 11:50

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Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Могилеве задержан директор частного предприятия. На него завели уголовное дело якобы за то, что он снял на телефон российскую военную технику и отправил видео «экстремистским» ресурсам, сообщили в Следственном комитете.

Согласно материалам дела, 53-летний директор частного производственного предприятия в апреле прошлого года записал на видео колонну российской военной техники, которая двигалась по Могилеву, а ролик вместе с координатами отправил «экстремистскому формированию».

При проверке мобильного телефона мужчины силовики якобы обнаружили «многочисленные подписки на экстремистские ресурсы», а при обыске дома и машины — украинскую атрибутику и БЧБ-символику.

Могилевчанину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности), ему грозит до шести лет лишения свободы. Директора предприятия взяли под стражу.

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