ВСУ эффективно ликвидируют российские склады БК на Купянском направлении 1 20.06.2023, 12:00

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Оккупанты понесли потери среди подразделений «Шторм Z».

Командир украинской роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил espreso.tv, что на Купянском направлении Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию.

«Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию. Противник понес потери среди подразделений «Шторм Z», а также регулярных войск армии РФ. На прошлой неделе россияне за два дня потеряли более 120 убитыми.

Это те потери, которые точно можно подтвердить, когда мы видим, что враг ликвидирован. Когда кафиры забираются в нору и туда залетает взрывающийся снаряд, тогда сложно посчитать и правильно предоставить информацию относительно потерь противника. Обычно такое действие оказывается, как поражена позиция противника, чтобы статистика потерь врага была корректной», - пояснил Федоренко.

По словам командира роты, Силы обороны Украины эффективно ликвидируют открытые и закрытые составы БК противника.

«Пока эффективно ведется работа по выявлению огневых средств и ПВО противника. Силы обороны применяют артиллерию для поражения и ликвидации открытых и закрытых составов БК врага. С помощью БПЛА ведется систематическое уничтожение огневых средств противника, легкобронированной и труднобронированной техники», - подчеркнул Федоренко.

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