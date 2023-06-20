Журналисты-расследователи: Перед каждой поездкой для Лукашенко готовят реанимационную палату 4 20.06.2023, 12:02

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Диктатор уже несколько лет боится смерти.

Информация о состоянии Лукашенко тщательно скрывается, в тоже время госпропаганда формирует образ «богатыря-супергероя», но слухи о проблемах с его самочувствием только усиливаются, пишет Альянс расследователей Беларуси.

9 мая на параде в Москве Лукашенко не смог пройти небольшую дистанцию от Красной площади к воротам Александровского сада, где находится могила Неизвестного солдата. Это расстояние (около 300 метров) службе безопасности пришлось подвозить его на электромобиле, в то время, пока Путин в компании шестерых лидеров СНГ шел пешком. После этого Лукашенко почти неделю не появлялся на публике.

22 мая Альянс расследователей Беларуси опубликовал материалы, свидетельствующие, что диктатор принимает нестероидные противовоспалительные препараты, содержащие антисептические средства.

При содействии Киберпартизан расследователям стали доступны и другие документы, подтверждающие, что Лукашенко уже несколько лет очень боится умереть.

Все уже привыкли видеть в кортеже Лукашенко скорую помощь, которая сопровождает его при коротких поездках по стране.

Но постоянно сопровождающие его в командировках врачи, в случае чего не рискуют брать на себя ответственность даже о короткой транспортировке по Беларуси, настоятельно рекомендуют проводить неотложные реанимационные мероприятия на месте, то есть в белорусской глубинке и уже после перевозить в столицу.

На этот случай Службой безопасности разработан и утвержден специальный протокол, согласно которому Министерству здравоохранения поручено каждый раз заранее готовить отдельную реанимационную палату в районной больнице, расположенной ближе всего к планируемому месту визита Лукашенко. Не нужно говорить, что доступ для обычных граждан в эти дни ограничивается.

Журналисты публикуют ведомственный отчет Гомельского областного управления Департамента охраны МВД о взятой под усиленную круглосуточную охрану палату реанимационного отделения Петриковской центральной районной больницы, которую специально готовили для Лукашенко на период его визита 24-26 апреля 2021 года по районам Гомельской области.

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