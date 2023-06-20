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В Минске сносят здание протестантской церкви «Новая жизнь»

  • 20.06.2023, 12:04
  • 2,566
В Минске сносят здание протестантской церкви «Новая жизнь»

Ранее верующим запретили собираться в храме.

В Минске сносят здание протестантской церкви «Новая жизнь».

Работы уже во всю идут в районе Сухарево. Ранее пастор Вячеслав Гончаренко рассказывал, что «чиновники» требуют от церкви уплаты налога на землю (речь шла о сумме в 180 тысяч долларов), хотя по закону она не должна этого делать, пишет «Христианская визия».

После этого здание закрыли, что не помешало верующим проводить службы возле него. Теперь же церковь и вовсе сносят.

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