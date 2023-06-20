Российский пропагандист забыл выключить микрофон и выдал правду о подрыве Каховской ГЭС 20.06.2023, 12:09

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Видеофакт.

Во время эфира на радио «Комсомольская правда» один из пропагандистов забыл выключить микрофон и высказался о том, что ему не нравится обсуждать последствия подрыва Каховской ГЭС в Украине.

Гость эфира рассказал, что из-за подрыва ГЭС теперь опасно для россиян купаться в Черном море.

Ведущий заявил, что лучше больше не касаться этой темы, а то «можно получить ****». Его слова были услышаны всеми слушателями радио.

Подрыв Каховской ГЭС произошел 15 июня и стал одной из самых крупных техногенных катастроф в истории Украины. В результате прорыва Черное море было загрязнено токсичными веществами.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика

Во время эфира на радио «Комсомольская правда» один из ведущих забыл выключить микрофон и высказался о том, что ему не нравится обсуждать последствия подрыва Каховской ГЭС в Украине.



Гость эфира рассказал, что из-за подрыва ГЭС теперь опасно для россиян купаться в Черном море.… pic.twitter.com/uGfLfV6IqA — Сharter97.org (@charter_97) June 20, 2023

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