Российская госпропаганда оказалась зависима от иностранных спутников 20.06.2023, 12:18

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Появились перебои в телевещании.

Абонентам спутникового телевидения МТС начали отключать основные пропагандистские российские телеканалы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на жалобы клиентов сервиса. Представитель горячей линии МТС подтвердил, что с 17 марта 2023 года прекратилась трансляция каналов группы ВГТРК, включая «Россию 1», «Россию 24» и «Культуру».

Эксперт Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексей Рабин указал, что сбои в работе приложения «Спутниковое ТВ» МТС зафиксированы в 54 регионах России. По словам зрителей, НТВ также перестал работать больше месяца назад, а вещание Первого канала идет с «зависанием».

Российские каналы у клиентов МТС начали пропадать из-за владельца спутника, который арендует МТС, — компании ABS (Asia Broadcast Satellite). Источник издания сообщает, что ABS потребовала от МТС отключить не только каналы ВГТРК, но и все 20 бесплатных российских федеральных каналов, включенных в первый и второй мультиплексы. Такие действия являются незаконными в России, однако ABS приходится выполнять требования западных санкций в отношении российских телекомпаний. При этом в конце 2022 года такой исход событий называли «маловероятным» именно из-за того, что компания пользуется азиатским спутником.

Возможным выходом для МТС может стать переход на использование отечественного спутника. Подобную ситуацию уже преодолел оператор «Орион», который в результате перехода с одного спутника на другой потерял около 7% абонентов, что составляет около 200 тысяч пользователей. Участники рынка прогнозируют, что МТС может столкнуться с аналогичными потерями.

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