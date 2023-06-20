Сайт cветлогорского телеканала «Ранак» заблокировал Мининформ 20.06.2023, 12:27

Недавно задержали и судили за «экстремизм» восьмерых сотрудников телеканала.

11 июня в Светлогорске было задержано восемь сотрудников телеканала «Ранак». Теперь перестал открываться сайт телеканала, заметила «Вясна».

Вместо сайта читатели видят «заглушку Мининформа» с сообщением, что «доступ к ресурсу ограничен».

Настоящей причиной проблем телеканала мог стать сюжет о взрыве на Светлогорском ЦКК, в котором погибло три человека. Это происшествие освещал «Ранак».

На всех задержанных составили протоколы по ч. 2 ст. 19.11 КоАП. Мужчинам присудили по семь суток административного ареста, женщинам — штрафы в размере 25 базовых величин.

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