Стало известно, сколько семей в Беларуси заключают брачный договор 2 20.06.2023, 12:36

Цифра внушительная.

Белорусская нотариальная палата поделилась интересной статистикой. Каждый год 4—4,5 тыс. пар заключают брачный договор — и эти цифры стабильны на протяжении последних восьми лет.

Брачный договор у нотариусов заверяют не только молодожены, но и пары, которые уже поженились. Таким образом они уберегают себя от споров в случае, если отношения разладятся, отмечают юристы.

— Об этом свидетельствует и судебная статистика. Количество договоров, которые были оспорены в 2022 году, совершенно небольшое. Менее трех десятков подверглись судебному анализу и буквально несколько были признаны или полностью, или частично недействительными, — цитирует БелТА Наталью Борисенко, председателя Белорусской нотариальной палаты.

Предметом брачного договора может быть не только имущество пары, но также моменты, которые касаются содержания и воспитания детей после развода. Кроме того, у нотариуса можно заверить и соглашение о детях, и соглашение о порядке уплаты алиментов.

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