Политтехнолог: В РФ стартуют интересные процессы 1 20.06.2023, 12:50

3,278

У российских чиновников ощутимо меняется риторика.

Встреча Путина с так называемыми «военкорами» и позже с африканской делегацией имеют кое-что общее. Российский диктатор и его приспешники пытаются доказать своему народу, что цели «СВО2 выполняются. В то же время подчеркивают, что Россия якобы готова к мирным переговорам. Это может свидетельствовать об интересных намерениях Кремля.

Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, весомым показателем смены риторики Путина является якобы «договор о нейтралитете Украины», который откуда выплыл во встрече Путина с африканскими лидерами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы достигнула одной из целей «СВО». Речь идет о «демилитаризации». По его мнению, поскольку Украина теперь использует западное, а не собственное оружие, доказывает, что демилитаризация прошла успешно.

То, что в Украине появилось больше новейшего вооружения, а силы ПВО могут сбивать ракеты, которые «невозможно» сбивать – это Песков решил не принимать во внимание.

- Это может быть началом, как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, серьезного процесса. Это не просто так Песков что-то лишнее сказал, – отметил Шейтемальн.

К слову, Владимир Путин на встрече с африканской делегацией 18 июня показал какую-то бумажку, которая якобы является «договором о нейтралитете Украины».

- Путин дал заднюю. Он пытается туда спрыгнуть. В этот момент Песков сказал такое, (Сергей) Лавров завтра скажет, что и «денацифицировать» удалось, а послезавтра (Сергей) Шойгу скажет, что они отводят войска к линии 24 февраля, потому что задачи выполнены, – предположил политтехнолог.

Такие действия целиком в духе Кремля. Однако так просто уйти из украинской земли русским оккупантам не удастся. Вооруженные Силы Украины сделают все, чтобы даже уход российских войск превратился для них же в ночное ужас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».