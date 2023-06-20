РосСМИ сообщили, что ЧВК «Вагнер» вербует на войну геймеров 20.06.2023, 13:03

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Особенно тех, кто играет в авиасимуляторы.

Частная военная компания «Вагнер», которая признана международной преступной организацией, предлагает любителям компьютерных игр записаться в наемники и отправиться на войну в Украину или Африку. Об этом в Telegram 19 июня сообщило российское издание «Верстка».

Вагнеровцы ищут среди геймеров тех, кто захочет стать техником либо оператором дрона, пишет издание. 19 июня с аккаунта ЧВК в запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте рассылались соответствующие сообщения. Среди требований, как отмечает «Верстка», физическая подготовка, хорошее владение компьютером и возраст до 35 лет.

Плюсом для кандидата в наемники в ЧВК «Вагнер» назвали опыт компьютерных игр, особенно «опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках».

«Кто прям часами сидит играет», – описали вагнеровцы идеальных кандидатов.

Журналисты «Верстки» под видом соискателей связалась по указанному в сообщении номеру с вербовщиком ЧВК. В издании рассказали, что помимо стандартных вопросов о возрасте, судимостях и заболеваниях во время беседы у желающих стать наемником интересуются, на каких именно устройствах соискатель хочет работать.

«У нас есть БПЛА двух видов: коптеры и более серьёзные штуки», – рассказал представитель ЧВК, спросив также, где кандидат предпочел бы «работать» – в Украине или Африке.

Вербовщик из «Вагнера», как пишет издание, подтвердил, что отсутствие опыта, в том числе службы в армии, не является проблемой для кандидата.

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