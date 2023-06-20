Ученые: Космический аппарат BepiColombo подлетел к Меркурию на 230 километров 20.06.2023, 13:09

И это только начало.

Аппарат BepiColombo 19 июня в 22:34 по Минску совершил близкий пролет рядом с Меркурием и теперь ученые ждут уникальных изображений планеты, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Космический аппарат BepiColombo на самом деле состоит из двух аппаратов и часть его приборов находится еще в неактивном состоянии. Но некоторые из них работают, это же касается и камер низкого разрешения, которые позволяют делать потрясающие, правда черно-белые, изображения поверхности первой от Солнца планеты.

Но главная цель близкого пролета аппарата рядом с Меркурием, а он находился на расстоянии в 237 км от его поверхности, состояла как раз не в том, чтобы сделать новые снимки. Хотя ученые ждут новых изображений планеты, аппарат на самом деле выполнил уже третий пролет мимо Меркурия, чтобы снизить скорость своего полета.

Чтобы выйти на орбиту вокруг Меркурия в 2025 году, аппарат, запущенный в космос еще в 2018 году, должен выполнить серию гравитационных маневров вокруг нескольких планет. Аппарат, созданный совместными усилиями Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, уже два раза облетал Меркурий, два раза облетал Венеру и один раз облетал Землю.

Несмотря на то, что Меркурий находится в 10 раз ближе к Земле, чем Юпитер, путешествие к планете занимает примерно столько же времени. Это связано с тем, что аппарат BepiColombo должен постоянно снижать свою скорость из-за мощного гравитационного притяжения Солнца.

Впереди космический аппарат ждет еще три приближения к Меркурию, который немного больше Луны, в сентябре и декабре 2024 года, а также в январе 2025 года. После этого аппарат выйдет на орбиту вокруг планеты.

Во время предыдущих облетов Меркурия работающие приборы аппарата собрали некоторые важные данные, но самые ценные из них будут собраны во время основной миссии, говорят ученые. Например, BepiColombo провел впервые в истории изучение слабой магнитосферы Меркурия.

BepiColombo является лишь третьей миссией в истории к Меркурию. До этого планету изучали аппараты "Маринер-10" (он совершил три облета Меркурия в 1974 и 1975 годах) и MESSENGER (он вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год).

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