Украинский журналист: У Байдена появился свой план относительно Лукашенко 20.06.2023, 13:13

1,292

Белорусского диктатора уже «штормит».

Тактические ядерные ракеты нужны самопровозглашенному белорусскому диктатору Луке исключительно как «Гидазепам», — для успокоения, пишет главный редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар в Telegram.

Сидя под нуклеарным зонтиком, он надеется чувствовать себя защищенным от вторжения иностранных войск — украинских, польских и т.д. интервенции он боится больше, чем Путина... И не безосновательно.

Лука получает от бункерного ядерные ракеты, «в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году», но особых тактических преимуществ он при этом не имеет.

Для современных ракет и Московия, и Беларусь — с точки зрения запуска — географически один и тот же регион. Тем более, что все т. н. красные кнопки будут находиться у Кремля. Картофельный фюрер сможет разве что провода какой-нибудь выдрать с тех девайсов или ржавым гвоздем наскребать на ракете «За Лукашенко». Самостоятельно пострелять ему не удастся.

Лука боится внешнего вторжения. Он выкосил в стране всю оппозицию, в том числе — среди силовиков, и в ближайшей перспективе остается единственный риск потерять власть: это внешняя военная интервенция. Тем более, он мог догадаться, что у многих украинцев руки уже чешутся, поскольку хорошо помнят колонны русских, которые из-за Беларуси транзитом зашли в Украину. Минск тем временем надеется, что полученная на прокат путинская «ядерка» защитит режим Луки.

А нет, не защитит. Польский генерал и экс-заместитель министра обороны Вальдемар Скшипчак потроллил Лукашенко: «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно состоится. Нужно быть готовым поддержать антилукашенковские войска. У нас есть причины помогать им». Затем Sunday Times написала, что армейские инструкторы на территории Польши готовят белорусских оппозиционеров для силового захвата власти и смещения Луки. Это действительно изысканный троллинг, потому что когда на тебя наступают собственные граждане, нет страны-агрессора, то и «пулять» ракетами по своим городам как-то не очень получается.

Да, А что же Байден, есть эта ядерная угроза или нет? Как модно сегодня говорить, «все так неоднозначно».

С одной стороны, Reuters цитирует американского президента, что угроза Путина использовать тактическое ядерное оружие является «реальной», а размещение его в Беларуси — «абсолютно безответственное».

С другой, в том же сообщении агентство добавляет: США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Похоже, «дядюшка Сэм» открыл отдельный политический проект «Беларусь», и имеет на Луку какие-то свои планы. Они на данный момент не известны, но Лукашенко уже сейчас штормит по-взрослому.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».