Китай сказал «хватит» российской нефти 20.06.2023, 13:20

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Поставки в июне рухнули вдвое.

Российские нефтяные компании неожиданно столкнулись с обвальным падением спроса на свои баррели от одного из ключевых покупателей. Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое, сообщает Reuters (перевод — Finanz) со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и информацию от трейдеров.

С 1 по 19 июня в направлении КНР из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн сорта Urals, тогда как за аналогичный период мая поставки достигали 0,67 млн тонн.

С рейдовых перевалок, когда нефть переливается из танкера в танкера прямо в море, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн - на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как «самовары», предпочли иранские - скидки на них оказались больше, рассказал Reuters работающий в КНР нефтетрейдер.

В июле, по его словам, заводы могут вновь нарастить закупки в России, получив новые квоты на импорт - когда продавались июньские партии, они могли быть исчерпаны.

Пока же экспортные доходы экономики падают: приток валюты существенно сократился, и от этого «поплохело рублю», указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Проблемы начались еще в апреле, когда, по данным ЦБ, чистый приток выручки на валютный рынок составил ничтожные $1,15 млрд. С тех пор курсы доллара и евро подскочили на 7 рублей и обновили максимумы с первого месяца войны - 84 рубля за доллар и почти 92 за евро.

Валюта просто «не пришла», указывает Сусин. Конец июня, когда экспортеры должны продать выручку под налоги, вряд ли облегчит состояние пациента по имени «рубль». Темпы девальвации могут замедлиться, но затем доллар продолжит дорожать, предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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