Почему в России регулярно говорят о готовящемся госперевороте в Беларуси? 4 20.06.2023, 13:22

8,090

фото: NN.By

Путину нечем защищать белорусский режим.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в Беларуси якобы готовится государственный переворот, до этого подобным заявлением отметился глава Совбеза РФ Николай Патрушев, российские СМИ также регулярно пишут о госперевороте в нашей стране.

С чем связаны эти заявления? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

— В этих заявлениях акцентируется внимание на том, что российские войска находятся в Беларуси якобы для защиты от какого-то псевдопереворота. Хотя надо четко помнить, что государственный переворот произошел в Беларуси в 2020-м году, когда были сфальсифицированы выборы. При этом были проведены кровавейшие разгоны демонстраций, затем последовали карательные акции против оппозиции. Если и говорить про переворот, то это переворот, который был совершен Лукашенко.

— Белорусский диктатор также регулярно вспоминает о полке Калиновского, который воюет в Украине. Видит ли он угрозу в белорусских добровольцах?

— Конечно же видит, как любой диктатор он боится любых свободных людей, боится любых возможностей для свержения его власти. Лукашенко видит угрозу в самом существовании полка Калиновского. Этот страх был бы для него постоянным и неизменным, даже если бы полк состоял всего лишь из одного человека. Один свободный человек может повести за собой тысячи, этого боится Лукашенко. Этого боится диктатор, на руках которого кровь, а за спиной которого лишь силовики, а не поддержка народа.

— Защитит ли Лукашенко ядерное оружие в Беларуси?

— Ядерное оружие, которое появилось или появится в Беларуси, на самом деле не для защиты Лукашенко и не для каких-либо гарантий. Это большая геополитическая игра Путина против коллективного Запада. Опять же, пока номинально есть укрытия, но самого оружия в Беларуси нет, поэтому эта торговля, перемещение оружия или слова об этом, это все игра для устрашения Запада.

Но Запад абсолютно никак не реагирует, не боится, не напрягается и не высказывает какую-либо озабоченность. Единственное, что сказал Байден, что это абсолютно безответственный поступок со стороны России. Больше никакой серьезной реакции не было, потому что ключи от этого оружия будут находиться в Кремле, а Кремль все равно боится использовать против коллективного Запада ядерное оружие. Это лишь игра, не больше.

С другой стороны, может быть нанесен как раз превентивный удар по территории Беларуси из-за ядерного оружия. Вот это уже угроза для самого Лукашенко. Путин не будет становиться на его защиту, как не стал на защиту Пашиняна в Армении, потому что понимает, насколько слаба его армия сейчас. Ему просто нечем сейчас защищать ни Беларусь, ни любую другую страну, которая может быть во временном альянсе с Кремлем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».