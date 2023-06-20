В оккупированном Крыму сотнями хоронят российских военных 1 20.06.2023, 13:30

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Известно о 400 случаях.

В оккупированном Крыму уже похоронили не менее 400 солдат армии РФ.

Об этом сообщает представительство президента Украины в автономной республике Крым.

«По состоянию на 19 июня в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения, по меньшей мере, 400 солдат российской армии. 280 из них, вероятно, были гражданами Украины», - говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что число захоронений может быть больше, ведь значительная их доля происходит без освещения.

Неделю назад представительство сообщало о погребении 394 российских военных. Таким образом, через неделю в Крыму похоронили по меньшей мере шесть военных РФ.

Также в представительстве сообщили, что оккупанты заставляют гражданских крымчан обслуживать поврежденную или сломанную военную технику из РФ. На СТО в Жовтневом Красногвардейском районе сотрудники вынуждены бесплатно ремонтировать военную технику – иначе их пугают принудительной мобилизацией и отправкой на войну.

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