Два автобуса столкнулись в Пинском районе 20.06.2023, 13:32

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Пострадали три человека, в том числе пятилетний ребенок.

Три человека получили травмы при столкновении двух автобусов в Пинском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД, авария произошла 20 июня в десятом часу.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автобуса МАЗ на 430-м километре трассы М10 Гомель — Кобрин не пропустил международный автобус Mercedes, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

В результате ДТП 60-летняя и 63-летняя пассажирки пригородного автобуса, а также 5-летняя пассажирка Mercedes получили травмы и были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

На момент столкновения в салонах транспортных средств находились около 40 пассажиров.

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