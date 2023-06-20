закрыть
20 июня 2023, вторник, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два автобуса столкнулись в Пинском районе

  • 20.06.2023, 13:32
  • 1,806
Два автобуса столкнулись в Пинском районе

Пострадали три человека, в том числе пятилетний ребенок.

Три человека получили травмы при столкновении двух автобусов в Пинском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД, авария произошла 20 июня в десятом часу.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автобуса МАЗ на 430-м километре трассы М10 Гомель — Кобрин не пропустил международный автобус Mercedes, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

В результате ДТП 60-летняя и 63-летняя пассажирки пригородного автобуса, а также 5-летняя пассажирка Mercedes получили травмы и были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

На момент столкновения в салонах транспортных средств находились около 40 пассажиров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип