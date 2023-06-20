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Трамп: У меня крепкие отношения с Путиным

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  • 20.06.2023, 13:44
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Трамп: У меня крепкие отношения с Путиным

Экс-президент США заявил, что «очень быстро заключил бы сделку» между Россией и Украиной.

Экс-президент США, возможный кандидат на выборах президента от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него «очень крепкие отношения с Владимиром Путиным».

Трамп также утверждает, что его разговор с главой Кремля отсрочил начало войны на несколько лет. По его словам, РФ не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он сохранил за собой пост президента США.

«Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину... <...> Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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