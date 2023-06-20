Под Жабинкой начали строить «линию Хренина»1
- 20.06.2023, 13:47
- 4,882
До границы с Польшей - 28 километров.
По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в окрестностях деревни Саки (Жабинковский район Брестской области) начались работы по инженерному оборудованию огневых позиций, которые включают в себя строительство системы окопов, траншей и блиндажей.
Исходя из масштабов строительства можно сделать вывод, что речь идет о строительстве как минимум опорного пункта, который может быть частью укрепленного района.
Расстояние от места строительства до города Жабинка составляет 5, до границы с Польшей — 28, а до границы с Украиной — 47 километров соответственно.